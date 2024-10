Nuovo vicario per il Questore di Cuneo: dal Commissariato di Sanremo arriva Saverio Aricò

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Saverio Aricò dal 1 ottobre ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Cuneo, dopo aver diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo. Per Aricò è un ritorno in Piemonte, dopo una carriera iniziata in Questura a Vercelli e aver diretto la Divisione P.A.S. della Questura di Torino.



”Dopo mesi intensi presso il Commissariato di Sanremo, città dove sono nato e risiedo, ora mi occuperò di Cuneo, nel rispetto delle direttive del Sig. Questore, che ringrazio per l’opportunità offerta, una provincia importante oltre che vasta, che rappresenta una nuova sfida”.



Nella sua ultra ventennale carriera nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha ricoperto numerosi incarichi in diverse province, tra le quali: le Squadre Mobili delle Questure di Vercelli e Savona, la Questura di Imperia, i Commissariati di Alassio e Ventimiglia, sede, quest’ultima diretta dal 2016 al 2021, durante l’epocale flusso migratorio dal continente africano, durante il quale si è particolarmente distinto per aver diretto e gestito i complessi servizi di ordine pubblico, per garantire l’ordine e la sicurezza nella cittadina frontaliera.



La pregevole gestione di quei servizi ha contribuito al riconoscimento unanime, da parte del Consiglio Comunale della Città di Ventimiglia, durante una cerimonia pubblica, svolta il 13 dicembre 2016, nell’aula del Consiglio Comunale alla presenza del Vice Capo Vicario della Polizia di Stato, della “concessione della cittadinanza onoraria al Corpo della Polizia di Stato” per l’esemplare gestione dell’epocale flusso di migranti, il contributo determinante al mantenimento dell’ordine e della legalità, l’eccezionale dedizione, l’altruismo e l’alto senso del dovere, lo spirito di abnegazione a garantire la civile convivenza tra i popoli e a salvaguardare la vita e la dignità dei migranti”.



Il Questore di Cuneo Carmine R. Grassi, nel ringraziare il Dipartimento della P.S. per la nomina del nuovo Vicario, formula i migliori auguri di buon e proficuo lavoro al Primo Dirigente dr. Aricò’.