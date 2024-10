A Bra la terza edizione di Visionaria, azioni performative di drammaturgia contemporanea

Visionaria - Azioni performative di drammaturgia contemporanea, è la terza edizione dell’action art event presentato da Monica Secco, che popolerà i palazzi storici del centro di Bra, la quale diventerà teatro a cielo aperto e scenografia delle azioni artistiche proposte.

L’evento è organizzato dall’Associazione Artemovimento di Torino con la direzione artistica, azione di corpografia e scrittura drammaturgica di Monica Secco, autrice, coreografa, performer e insegnante.

La sua pratica artistica si muove tra i linguaggi della danza di ricerca, della danza contemporanea e della performance d’arte; in questi incorpora il movimento somatico, l’anatomia esperienziale e le modalità di creazione della nuova danza come elementi essenziali all’allineamento fisio-organico, emozionale e spirituale del corpo. Studia medicina psicosomatica e movimento somatico, operatrice e insegnante Life Alignment, direttrice e fondatrice di Artemovimento e del DanceAlignment-body technique, formazione in arte del movimento terapie, crescita personale, corpo spirituale e intuitivo. A Torino ha ideato e curato progetti di vario genere nel campo delle arti performative con il contributo della Regione Piemonte e Comune di Torino, tra cui Insoliti - Festival internazionale di danza contemporanea e corti di danza d’autore che, tra il 2002 e il 2014, dove ha presentato opere inedite di coreografi emergenti e affermati della danza d’autore europea e ha dato spazio a sperimentazioni performative ibride tra teatro, arti visive, musica e danza. Vince nel 2017 il Progetto Europeo Performaction.

La terza edizione di VISIONARIA - Azioni performative di drammaturgia contemporanea ha come titolo ATTO#2 SuperEva è un filo d’erba e avrà luogo a Bra il 12 ottobre 2024, nelle splendide location di Palazzo Mathis.

VISIONARIA non è stato concepito come un festival di arti performative, ma come un racconto, un disegno drammaturgico all’interno del quale i performer condurranno il visitatore attraverso un’esperienza immersiva artistica.

VISIONARIA è un nuovo sguardo che si muove per indagare l’aspetto intuitivo del corpo, della pelle, dei sensi. É la visione di una realtà non ordinaria, che prende in considerazione il dialogo con gli elementi in natura e le sue dimensioni spirituali.

VISIONARIA è un racconto, un percorso tra sette stanze abitate da sette performer da cui recuperare o ricevere anche solo un dettaglio.

L'evento esplora il tema della spiritualità incarnata nel corpo concreto e quotidiano.

Un ascolto attento, in particolare del suo femminile.

L’evento è inserito all’interno della giornata del contemporaneo.

Questa terza edizione pone al centro la visione di un corpo teso, autentico, concreto che deve dichiararsi ancora forte per guardare negli occhi un patriarcato ancora troppo marcato. Un corpo che ha il coraggio di espandersi per liberarsi dai condizionamenti della morale e connettersi alla dimensione dell'invisibile e dell'intuito. Un corpo canale che sa essere attraversato dalle energie di un femminile rotondo, saldo, che respira "com-passione".

Il corpo quindi è immerso dentro un pianeta sempreverde, uno spazio altro senza compromesso. Una SuperEva esploratrice dell'invisibile e dell'Universo che si protende verso una relazione con la natura delle pulsioni umane con sacralità.

"In questo corpo concentrato ho un cuore che cresce all'infinito" Jodorowsky.

L’evento è patrocinato dal comune di Bra.

Questa edizione è in collaborazione con la Fondazione Marta Czok.





Programma dell’evento





Sabato 12 ottobre, l’evento vedrà il susseguirsi di varie performance concatenate tra loro.





Inizio ore 17.00 con una performance della compagnia di Monica Secco, impegnata in spettacoli e performance dal 2016, che vedrà in scena la sua ultima composizione, in Piazza Caduti della Libertà.





La mostra continuerà all’interno delle stanze di Palazzo Mathis, in cui ci si potrà immergere tra le installazioni viventi di SuperEva è un filo d’erba con opere performative e fotografie di Monica Secco: in ogni stanza del palazzo i/le performer racconteranno un’emozione, in un percorso immersivo ed esplorativo.

Il pubblico sarà guidato a compiere vere e proprie azioni in relazione allo spazio/performer.





In scena i performer della compagnia: Monica Secco, Ruggero Meirone, Gianluca Moro, Chiara D’Ingeo, Martina D’Oro, Ilenia Pantè, Alice Gubetta, Veronica Danielli, Olimpia Nardone.





Alla fine della mostra è previsto un aperitivo con l’artista Monica Secco.