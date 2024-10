Nuovo ospedale Cuneo, richiesta la documentazione con il parere sfavorevole per la proposta di partenariato pubblico-privato

Bocciato il partenariato pubblico-privato per la costruzione del nuovo ospedale di Cuneo la consigliera regionale Giulia Marro (Alleanza Verdi Sinistra) e il consigliere comunale Claudio Bongiovanni (Cuneo MIA) hanno richiesto la relativa documentazione prodotta dagli advisor per prenderne visione.



In una nota congiunta ricostruiscono la vicenda e sollecitano la trasmissione della relazione:

“Il 23 settembre l'assessore alla sanità Riboldi, nel corso dell'audizione in IV commissione del Consiglio regionale del Piemonte dichiarava il parere negativo espresso dagli advisor e dalla direzione generale dell'ASO Santa Croce e Carle nei confronti della proposta progettuale di partenariato pubblico-privato della società INC S.p.A. (del gruppo Dogliani) per la costruzione del nuovo ospedale di Cuneo – scrivono -.

Tali dichiarazioni venivano poi ribadite il 24 settembre nei locali della Prefettura di Cuneo alla presenza della conferenza dei sindaci e nel successivo tavolo con la stampa.

Il giorno 25 settembre, come amministratori, abbiamo inoltrato rispettive richieste al Direttore Generale dott. Livio Tranchida dell'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo al fine di ottenere il documento ufficiale che dichiara il parere negativo dell'Azienda Ospedaliera e i documenti prodotti dagli Advisor Sda Bocconi di Milano che hanno motivato tale decisione”.



Un'occasione per ribadire anche come il soggetto proponente il partenariato pubblico-privato non fosse ancora stato informato.

“A seguito di quanto dichiarato – continuano -, sono ormai passati più giorni, non abbiamo traccia dell'atto con cui la proposta di PPP è stata respinta e inoltre abbiamo appreso dagli organi di stampa, domenica 29 settembre, che la società INC S.p.A. non aveva ricevuto nessuna informazione in merito.

Ad oggi – concludono Marro e Bongiovanni - rimaniamo in attesa di sapere se la proposta è stata respinta veramente e quindi se alle dichiarazioni fornite sono seguiti i fatti”.