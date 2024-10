Cuneo guarda alla Fondazione CRC per il co-finanziamento dell’impianto fotovoltaico della primaria “Einaudi”

Si aggira sui 40mila euro la cifra che il Comune di Cuneo prevede di ricevere dalla Fondazione CRC a seguito della partecipazione al progetto “Percorsi di Sostenibilità”. E li userà per finanziare la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico da 19,8 Kw/h sul tetto della scuola primaria “L. Einaudi” di via Quintino Sella.



La decisione di tentare la partecipazione al progetto – con l’iscrizione al bando da un milione di euro totali – è stata ufficialmente deliberata dalla giunta comunale nella riunione di fine settembre. L’ installazione dell’impianto fotovoltaico previsto rappresenterebbe il completamento delle azioni di efficientamento energetico, restituirebbe agli utenti una scuola più sostenibile e, alla comunità, un esempio di utilizzo dell’energia improntato alla razionalizzazione e alla riduzione degli sprechi; inoltre, rientra nelle intenzioni del Comune di realizzare e potenziare delle Comunità Energetiche Rinnovabili.



Ai 40mila euro del bando il Comune dovrà aggiungerne altri 35mila in risorse proprie altrimenti reperite.