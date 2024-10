Saluzzo, presentata la nuova stagione "Lunedì cinema" del Magda Olivero

Il 14 ottobre segna l’inizio di una nuova, attesissima stagione di “Lunedì Cinema”, la rassegna cinematografica organizzata da Ratatoj APS presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo.



Questa iniziativa, ormai divenuta un appuntamento fisso per gli amanti del grande schermo, promette anche quest’anno di portare al pubblico una selezione di film di alta qualità, capaci di stimolare riflessioni profonde su temi di grande attualità. Durante la serata di presentazione di lunedì 30 settembre, il team di Ratatoj ha espresso la propria gratitudine verso il pubblico, ringraziando i tanti che hanno deciso di partecipare e, in particolare, coloro che hanno già sottoscritto la tessera sulla fiducia, confermando così il proprio sostegno a questa preziosa iniziativa culturale.



"Siamo riusciti, nel corso di questi anni, a creare una vera e propria comunità di affezionati al cinema", hanno dichiarato gli organizzatori, sottolineando il legame profondo che si è instaurato con il pubblico del “Lunedì Cinema”.



Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai due ospiti della serata: Roberto Roversi, Presidente nazionale di UCCA (Unione dei Circoli Cinematografici Arci), ed Enrico Verra, Presidente di Aiace Torino. Roversi ha si è complimentato con il lavoro svolto da Ratatoj nella selezione dei film della rassegna, definendola "un programma ambizioso" e ha sottolineato l’importanza di Ratatoj all'interno della rete UCCA, descrivendola come un presidio di cultura e visione sul territorio. "Ratatoj rappresenta un elemento importante della rete UCCA, grazie alla sua capacità di diffondere la cultura cinematografica con qualità e costanza," ha dichiarato, riconoscendo l’impegno dell’associazione nel promuovere il cinema come strumento di sensibilizzazione e inclusione.



Enrico Verra, dal canto suo, ha evidenziato la collaborazione con Ratatoj e il lungo e proficuo lavoro svolto insieme nell'ambito del cinema. "È sempre un piacere lavorare con realtà come Ratatoj, che condividono la nostra stessa passione per il cinema come mezzo di crescita culturale", ha affermato Verra, sottolineando l'importanza di queste sinergie per promuovere la cultura cinematografica in modo capillare e accessibile.



Il cuore della nuova stagione di “Lunedì Cinema” sarà una selezione di film che esplorano temi legati all’inclusività e all’identità, due concetti centrali nella società contemporanea. Ratatoj APS ha curato una programmazione variegata, capace di rappresentare diverse prospettive culturali e artistiche, mettendo in risalto le scelte stilistiche di registi di grande talento e spessore.



"Anche quest’anno abbiamo voluto puntare su titoli che potessero offrire al pubblico un’esperienza cinematografica ricca e significativa", ha spiegato il direttivo di Ratatoj. "Attraverso il cinema vogliamo sensibilizzare gli spettatori su questioni sociali rilevanti, contribuendo a creare uno spazio di discussione e confronto".



La rassegna di “Lunedì Cinema” non si limita a intrattenere il pubblico, ma vuole essere un vero e proprio strumento di riflessione su temi cruciali della società moderna. Il cinema, infatti, ha la straordinaria capacità di raccontare storie universali e particolari allo stesso tempo, fornendo spunti di riflessione su questioni che spaziano dalle identità di genere alle dinamiche interculturali, dall'inclusione sociale alle disuguaglianze globali. Attraverso una programmazione che si propone di integrare linguaggi e forme espressive diverse, Ratatoj vuole costruire uno spazio culturale partecipato, dove il cinema diventa un punto di incontro per la comunità e un’occasione per scambiare idee e prospettive.



La nuova stagione di “Lunedì Cinema” al Cinema Teatro Magda Olivero si preannuncia dunque come un’occasione imperdibile per chi ama il cinema di qualità, ma anche per chi è interessato a esplorare temi rilevanti attraverso una lente artistica e culturale.



La stagione autunnale di Lunedì Cinema prenderà ufficialmente il via lunedì 14 ottobre con la proiezione di “Quattro Figlie” di Kaouther Ben Hania (2023): il consigliatissimo film racconta la vita di Olfa, una madre tunisina le cui due figlie maggiori scompaiono misteriosamente. La regista coinvolge attrici professioniste per ricreare la storia della famiglia, mescolando realtà e finzione. Ne emerge un viaggio profondo e catartico, tra speranza, tragedia e momenti di leggerezza.



Il costo del biglietto per le singole proiezioni è di 7 euro, con ingresso gratuito per i soci ARCI. Sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2024/2025 (al costo di 10 euro) e il contributo associativo per la rassegna Lunedì Cinema (5 euro), che darà diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione.



Tutte le info su www.cinemateatromagdaolivero.it



La stagione autunnale di Lunedì Cinema:

• Lunedì 14 ottobre: “Quattro Figlie” (2023) di Kaouther Ben Hania (lingua originale sottotitolato in italiano)

• Lunedì 21 ottobre: “L’Odio- La Haine” (1995) di Mathieu Kassovitz (restaurato)

• Lunedì 4 novembre: “Paradise Is Burning” (2023) di Mika Gustafson

• Lunedì 11 novembre: “Orlando, Ma Biographie Politique” (2023) di Paul B. Preciado (UCCA - in lingua originale sottotitolato in italiano)

• Lunedì 18 novembre: “The Dreamers” (2003) di Bernardo Bertolucci (Nella versione restaurata)

• Lunedì 25 novembre: “Il Popolo Delle Donne” (2023) di Yuri Ancarani

• Lunedì 2 dicembre: “Anywhere, Anytime” (2024) di Milad Tangshir (AIACE - nell’ambito del progetto TEAM UP) - Ingresso gratuito

• Lunedì 9 dicembre: “Invelle” (2024) di Simone Massi (ANPI Saluzzo e Valle Po)

• Lunedì 16 dicembre: “Lala” (2023) di Ludovica Fales (nell’ambito del progetto TEAM UP) - Ingresso gratuito

• Lunedì 23 dicembre: “Benzina” (2023) di Daniel Daquino, “Api” (2023) di Luca Ciriello e “Chello ‘Ncuollo” (2023) di Olga Torrico