Alba, pomeriggio per avvicinare i bimbi al mondo della Croce Rossa

Sabato 12 ottobre dalle ore 15:00, presso la sede del comitato di Croce Rossa di Alba, in via Ognissanti 34, è organizzato un pomeriggio speciale per avvicinare i bambini al mondo Croce Rossa.

Da sempre il volontario è visto dal bambino come un eroe; il comitato desidera dare modo ai bambini interessati e alle loro famiglie di vivere un pomeriggio speciale presso la propria unità operativa di Alba, in compagnia di tanti giovani volontari pronti a rispondere alle domande e curiosità dei bimbi.