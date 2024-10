Bra, dibattito sulla prevenzione e il trattamento dei tumori nei giovani con “Noi come Te”

Innamorata della vita, della sua famiglia, Adelaide Colombano ha lottato contro un tumore che lo scorso 14 giugno le ha tolto la vita, una vita spezzata a soli 30 anni, spazzata via in un attimo. Ma di lei un ricordo indelebile rimane.

Giovedì 10 ottobre, alle ore 21, presso l’Auditorium BPER Banca di Bra (via Sarti, 8), l’associazione “Noi come Te, donne operate al seno” presenta il progetto “Noi come Adelaide”, dibattito sulla prevenzione e il trattamento dei tumori nei giovani.

Perché partecipare? Lo spiega Norma Costantino, presidente di Noi Come Te: «Perché si sta riscontrando che l’età nella quale si scoprono i tumori si è notevolmente abbassata. Non esistendo per ora una prevenzione dedicata ai più giovani, è un dovere imparare a conoscere i messaggi del proprio corpo. Tutto ciò in memoria di Adelaide che ci ha lasciato da poco e questo progetto sponsorizzato dal marito Marco Cortese deve essere d’aiuto soprattutto ai giovani. Perciò, cari genitori convincete i vostri figli ad informarsi tramite questa serata dedicata a loro. Ve lo chiediamo con tutto il cuore».