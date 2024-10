Dal Comune di Mondovì 15mila euro alle famiglie per favorire l’iscrizione dei minori ai doposcuola

Nell’ottica di proseguire nell’azione amministrativa finora intrapresa, attenta ai bisogni e alle necessità delle famiglie e tangibile, tra le altre cose, nel percorso di ottenimento della certificazione di “Comune amico della famiglia”, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato 15.377,36 euro (stanziati dal Dipartimento per le politiche della famiglia) a titolo di contributi da erogare a beneficio delle famiglie per l’iscrizione dei minori ai doposcuola attivati negli spazi educativi degli istituti statali primari e secondari di primo grado.

La ferma volontà, dunque, di abbattere i costi delle rette sostenute dalle famiglie per la frequentazione dei loro figli ai doposcuola a pagamento, attraverso un intervento diretto sulla spesa documentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2024, fino ad un massimo di 100,00 euro per ogni bambino/ragazzo frequentante un doposcuola (potranno comunque usufruire del contributo anche più soggetti dello stesso nucleo famigliare). Sono escluse dal provvedimento tutte le tipologie di doposcuola attivate dalle società e dalle associazioni sportive aventi ad oggetto attività atletica o sportiva.

"Un atto importante e doveroso, per una comunità che guarda sempre di più all’inclusione e all’aggregazione" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli. "Di fronte ad una congiuntura economica non sempre favorevole, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di favorire un servizio come il doposcuola, fondamentale per l’apprendimento, la crescita e la socialità dei ragazzi. Il Comune di Mondovì, dunque, al fianco delle famiglie e delle nuove generazioni, per una città che guarda al futuro investendo sui cittadini di domani".

Nelle prossime settimane verranno resi noti, da parte del Dipartimento Istruzione-Cultura-Sport-Assistenza-Tempo Libero, i dettagli specifici per l’ottenimento del contributo.