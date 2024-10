Novello, si cerca un uomo scomparso dal pomeriggio di venerdì

Squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Alba e Bra, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Bra, sono coinvolti nelle ricerche di un uomo di nazionalità indiana del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di venerdì 4 ottobre.

L’uomo, classe 1987, risiedeva da tempo a Narzole, ospite del ricovero gestito dai Padri Somaschi.

Oggi la segnalazione della sua scomparsa, in seguito alla quale è scattato il piano di ricerche attivato dalla Prefettura.

Le ricerche, basate sulla ultime tracce lasciate dal telefono cellulare dello scomparso, si sono concentrate in territorio di Novello, in una zona non lontana dal letto del Tanaro.