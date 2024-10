A Pianfei al via nuovi progetti per l'efficientamento energetico e per i giovani

Il Comune di Pianfei si prepara ad un autunno di importanti iniziative e progetti volti a migliorare la qualità della vita nella comunità.

Tra i primi progetti che porterà avanti l'amministrazione l'efficientamento energetico della scuola.

"Un traguardo significativo - spiega il sindaco, Marco Turco - che abbiamo raggiunto grazie all’ammissione al contributo regionale del “Programma FESR 2021/2027”, destinato all’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Il progetto ambizioso mira a trasformare l’edificio scolastico in un "edificio N-ZEB" (Near Zero Energy Building), riducendo drasticamente il consumo energetico e le emissioni inquinanti, oltre a migliorare la sicurezza sismica".

Il costo totale dei lavori è di circa 1,5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Piemonte, dal GSE tramite il conto termico e con un contributo residuo del Comune.

Prosegue intanto la riqualificazione dell'illuminazione pubblica, nel mese in corso, infatti prenderanno avvio i lavori in via Villanova e presso il centro sportivo. I lavori, sostenuti attraverso contributi pubblici, prevedono anche l’ampliamento dell’illuminazione pubblica nella zona dei Bergeroni.

L'amministrazione prosegue anche nelle progettualità rivolte ai giovani del paese che avranno uno spazio interamente dedicato a loro, che andrà ad aggiungersi al "Parco dei ragazzi", area verde inaugurata ad ottobre 2023 (leggi qui), che entro fine anno verrà completata con la posa delle coperture per i tavoli e attrezzi per il fitness all'aperto. Inoltre, sono previsti lavori di manutenzione per i parchi giochi del Paese.



"Procederemo con la ristrutturazione del primo piano della Casa delle Associazioni, dove nascerà uno spazio dedicato ai giovani - dice il primo cittadino -. Questo progetto, che era in fase di pianificazione da tempo, ha preso forma a settembre. L'obiettivo è creare un luogo di incontro dove i giovani possano socializzare, contribuendo così a una comunità più coesa e attiva".

Grazie a un contributo regionale, sarà inoltre sostituito lo scuolabus.

"Pianfei - conclude il sindaco - si appresta quindi a vivere un autunno all’insegna del progresso e della comunità, con progetti che mirano a costruire un futuro migliore per tutti. In questi giorni sarà attiva la CER del Monregalese MONDOCER alla quale noi aderiremo e questo è un altro passo importante verso l’attenzione al bene comune. Appena avremo dati definitivi comunicheremo i relativi contatti per informazioni in merito".