Il consigliere Ceva, nella Giunta dell'Unione Montana entra Andrea Dardanello

Sarà il consigliere del Comune di Lesegno, Andrea Dardanello a sostituire il ruolo del sindaco di Niella Tanaro Gian Mario Mina, all'interno dell'Unione Montana Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana, Alta Valle Bormida.

"Abbiamo deciso di restare nella stessa area territoriale di Niella Tanaro e ringraziamo Andrea per la disponibilità offerta all'Ente - spiega il presidente, Fabio Mottinelli -. La delega al Distretto del Cibo rimarrà in capo a me e a Dardanello andranno le deleghe ad Agricoltura, Trasporti, Scuole".