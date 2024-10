Iscriviti a Chimica, Materiali e Biotecnologie dell’ITIS Delpozzo di Cuneo

Chimica, Materiali e Biotecnologie è uno degli indirizzi storici dell’Istituto Tecnico Mario Delpozzo di Cuneo. Per conoscere i fatti e saper interpretare la realtà e i suoi cambiamenti, per sapersi confrontare in modo equilibrato con grandi sfide, quali la tutela dell’ambiente, la salvaguardia della salute, la sicurezza dei consumatori, l’efficienza energetica, la corretta gestione delle risorse è indispensabile una solida preparazione scientifica.

Il diplomato in Chimica e Materiali ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche e degli impianti di produzione in ambito chimico, biologico, merceologico, farmaceutico, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla tutela ambientale e alle esigenze delle realtà territoriali; ha conoscenze specifiche in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro e del miglioramento della qualità dei prodotti.

I diplomati possono accedere a tutte le facoltà universitarie, in particolare a quelle scientifiche e tecnologiche oppure inserirsi nel mondo del lavoro con una buona preparazione professionale, all’interno dell’industria, del terziario e degli enti pubblici operanti nel settore del controllo ambientale e analitico.

Se hai interesse per le materie scientifiche, una buona capacità di osservazione, precisione, spirito pratico e abilità manuali, se desideri diventare esperto nell’uso di strumentazione anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, se sei attratto dal mondo della ricerca e dal lavoro in laboratorio, se vuoi inserirti in un settore chiave per il prossimo futuro, Chimica è il tuo indirizzo.

Qui troverai un ambiente dinamico e stimolante, in grado di promuovere la tua crescita e mettere in risalto le tue capacità anche grazie a laboratori completamente rinnovati e dotati delle migliori attrezzature.

Nuove opportunità di approfondimento e arricchimento professionale sono offerte dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), la nuova veste dell’Alternanza Scuola Lavoro. Nel complesso delle centocinquanta ore previsto per il triennio degli Istituti Tecnici, infatti, si propongono lezioni o interventi di specialisti esterni inerenti i vari settori della Chimica, industrie e laboratori del territorio, ricercatori e docenti universitari, si sperimenta nei laboratori di ricerca, si effettuano project work sviluppati con aziende tutor, si realizzano visite aziendali.

Per maggiori informazioni consultare https://orientamento.itiscuneo.edu.it/