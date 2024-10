Acqua non potabile in quattro Comuni del Cuneese, Acda: "Verso il ritorno alla normalità"

Attualmente l’acqua immessa in rete dalle sorgenti Bandito e Busset è rientrata nei parametri ordinari

L’emergenza sulla rete acquedottistica verificatasi nella giornata di martedì 8 ottobre in conseguenza degli eventi atmosferici in valle Gesso sta rientrando nella normalità.

ACDA sta monitorando attentamente e costantemente la situazione su tutta la rete acquedottistica e sono in corso le analisi sulla qualità dell’acqua nelle reti di distribuzione, necessarie per poter richiedere la revoca delle Ordinanze sindacali di non potabilità relative ai Comuni di Borgo San Dalmazzo, Boves, Cervasca e Castelletto Stura.

Si prevede il ritorno alla piena normalità entro la giornata odierna.