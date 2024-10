Anche a Bra ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione e sensibilizzazione sul tumore al seno. Bra aderisce alla campagna “Nastro Rosa” sui tumori al seno promossa dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro illuminando – dal 18 al 21 ottobre – il colonnato di Palazzo Garrone e i portici di piazza Caduti per la Libertà, per ricordare a tutti l’importanza di sostenere la ricerca scientifica e della prevenzione.

Per maggiori informazioni sulla tematica e visite di prevenzione, è possibile contattare il numero verde SOS LILT 800998877 o la delegazione braidese della Lilt, chiamando il numero 0172.432575 o scrivendo a bra@legatumoricuneo.it. “Perché la prevenzione è contagiosa ed è la scelta giusta per la vita”.