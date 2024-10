Mondovì, all'oratorio del Ferrone lo spettacolo "Come è profondo il mare"

Tre storie - diverse perché accadute in tempi diversi - si intrecciano ma, per dettagli, si somigliano. Un giovane in cerca di riscatto, una famiglia che spera in un futuro migliore e un giovane padre che farebbe di tutto per la propria figlia partono per l’avventura della loro vita. Sospesi in bilico su un filo sottile, non sanno cosa la sorte riserverà loro, ma sono pronti a tutto con la speranza di un futuro migliore. Il mare da attraversare è sempre lo stesso, ma, negli anni, è cambiata la rotta da seguire. Le motivazioni che spingono a partire, invece, sono sempre le stesse.

Questo il soggetto di “Quanto è profondo il mare”, spettacolo che la compagnia teatrale Pro Loco di Bruino metterà in scena, per la regia di Chiara Cavagnero, nel salone dell’oratorio del Ferrone, in via S. Bernolfo 16 a Mondovì, sabato 19 ottobr, alle ore 20.45.

La rappresentazione è proposta per iniziativa dell’Ufficio missionario della Diocesi e della Pastorale giovanile diocesana in collaborazione con la Parrocchia di S. Maria Maggiore e il gruppo animatore della biblioteca parrocchiale. La serata sarà introdotta da Rocco Nastasi, direttore di Migrantes e della Caritas della Diocesi di Pinerolo. L’ingresso è libero e aperto a tutti.