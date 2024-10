Due incidenti stradali nella notte nel Saluzzese, tre feriti lieve

Due incidenti nel Saluzzese e tre feriti lievi, trasportati in ospedale per i dovuti accertamenti. Questo il bilancio della nottata appena conclusa.



Il primo intorno all'1.30 di questa notte a Casteldelfino ha visto coinvolte due persone con un cane all'interno della loro auto finita contro un muro.



Non è chiara la dinamica, ma per tranquillizzare il cane è stato necessario richiedere l'intervento di un veterinario. Sul posto hanno operato i volontari dei vigili del fuoco di Venasca insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine.



Più tardi, intorno alle 3.50, la squadra di Saluzzo dei vigili del fuoco è intervenuta in soccorso di un'automobilista che ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada a Revello.

Sul posto l'emergenza sanitaria del 118 con l'ambulanza e i carabinieri.