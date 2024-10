AlterLegoCuneo, il prossimo weekend la seconda edizione dell'esposizione del mattoncino più amato dai bambini

L’associazione culturale ALTERLEGOCUNEO propone nelle date 19 e 20 ottobre l’esposizione di opere e diorami Lego® secondo ospitalità di ABE presso i locali dell’istituto Andrea Fiore di Cuneo con ingresso da Via Monsignor Secondo Bologna 9. Famiglie e bambini potranno vivere una due giorni nel mondo dei mattoncini danesi e nel corso dell’evento prevista la partecipazione della SEA : "I volontari dell'Associazione SEA SuperEroiAcrobatici ODV ETS parteciperanno alle due giornate con i loro supereroi e supereroine più amati dai bambini, con una sorpresa spettacolare per tutti i partecipanti! I contributi raccolti attraverso l'ingresso all'evento saranno utilizzati da SEA & Alterlegocuneo per finanziare l'acquisto di prodotti Lego® destinati al Reparto di Pediatria dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo."

Il villaggio di alterlegocuneo ed ABE ospiterà oltre 700mq di esposizione e la presenza nel percorso dello store autorizzato rivenditore MATTOncino il quale offrirà consulenza e acquisti sui Lego®, saranno presenti anche stand culturali di promozione quali il Museo Ferroviario Piemontese, da Cuneo e Torino gruppi cosplay che animeranno l’evento intrattenendo visitatori ed espositori, inoltre ci sarà la possibilità di partecipare ad aree gioco e costruzione bricks. Granda Bricks si avvale dei patrocini della Provincia e del Comune di Cuneo e del supporto dei propri partner, la manifestazione avviene del contesto dello svolgimento della “25ma Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo” coi seguenti orari : sabato 19 ottobre dalle ore 14:30 alle 19:30 e domenica 20 ottobre dalle ore 09:30 alle 18:30. Per informazioni www.alterlegocuneo.it oppure scrivere a alterlegocuneo@gmail.com