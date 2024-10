“Shooting Valle Varaita”, venerdì 18 ottobre la premiazione del concorso fotografico

Sono più di 150 le foto giunte alla bacheca digitale dell’Agenzia Acca, che coordina la rinnovata edizione del concorso fotografico “Shooting Valle Varaita”, organizzato dalla Pro loco di Pontechianale.

Venerdì 18 ottobre, dalle 19,30, è in programma la premiazione della settima edizione del contest, per la prima volta al ristorante Miralago, dove il “patron” Febo e il suo team hanno predisposto per i foto-appassionati un succulento menu.

Nell’ultima settimana i giurati coinvolti dallo staff (Fulvio Beltrando, Enrico Testa, Marco Demaria, Elisa Roux ed Ezio Concaro) hanno visionato le immagini pervenute, stilando la classifica finale delle tre categorie: Paesi e Borgate: gli scorci dell’architettura occitana; Natura: piante, fiori e animali; Persone: vita, vitalità e riti della Valle.

Il montepremi complessivo supera i 1500 euro, con tante sfiziose opportunità per conoscere la valle Varaita, valorizzando così l’impegno (anche promozionale, a favore del territorio) dei fotografi, provenienti da tutto il Nordovest. Le nove foto vincenti (tre per categoria) saranno stampate in grande formato e donate a Pro loco e Comune per adornare i locali e gli edifici pubblici. Alcune saranno utilizzate anche per impreziosire il calendario e le brochure degli appuntamenti 2025 di Pontechianale.

I premi destinati ai vincitori di “Shooting Valle Varaita” sono: un buono pernottamento, spa e colazione presso Candentia Melle, volo in parapendio Flyexpression, orologi e filtrasole artigianali Ericaclock (Sampeyre), buono soggiorno e bottiglie di vino offerto dalla Pro loco, soggiorno per due persone e mezza pensione al Monte Nebin di Sampeyre e allo Chalet Seggiovia di Pontechianale; buono alla Peiro Groso di Chianale, buono cena presso Miralago, Montagnard, Alevè, tisane Valverbe, omaggi Minimarket Pontechianale, buono sconto A la simo de l’Arbu di Chianale.