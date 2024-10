Fabrizio Gavelli nuovo ad e presidente di Ferrero Commerciale Italia

Novità importante nella governance delle aziende Ferrero: Fabrizio Gavelli è stato nominato, infatti, amministratore delegato e presidente di Ferrero Commerciale Italia, subentrando ad Alessandro d’Este. Gavelli, che ha lasciato Danone Italia e Grecia lo scorso primo ottobre, porta con sé un'esperienza consolidata di oltre 30 anni nel settore del largo consumo. Durante i suoi ultimi 20 anni in Danone, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, concludendo il suo percorso come presidente e amministratore delegato per l’Italia e la Grecia.

Prima di Danone, Gavelli aveva già maturato una significativa esperienza professionale in aziende come Procter & Gamble e Reckitt. D’Este, invece, aveva annunciato a gennaio la sua uscita da Ferrero, assumendo dal primo aprile il ruolo di amministratore delegato di Veronesi Holding.