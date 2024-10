Il Comune di Racconigi si unisce al cordoglio per la scomparsa di Rudy Ballatore, punto di riferimento per la comunità

Il Comune di Racconigi esprime profondo dolore e incredulità per la prematura scomparsa di Rudy Ballatore, avvenuta ieri a Narzole. Ballatore, operatore sociale e referente di Progetto Emmaus, ha dedicato la propria vita a sostenere le persone in situazione di fragilità e disabilità, diventando una figura di riferimento per l’intera comunità. A soli 53 anni, è venuto a mancare a causa di un malore improvviso, lasciando un vuoto incolmabile.