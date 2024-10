In partenza a Mondovì il corso dell'AVO per formare nuovi volontari

Si celebrerà sabato 19 ottobre Giornata Nazionale Avo “Amico oggi, Volontario domani” con l’obbiettivo di consolidare la presenza dell’Avo sui territori, avvicinando nuove risorse all’Associazione.

Intanto sono in fase di avvio i nuovi corsi per gli aspiranti volontari. Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Croce Rossa di Mondovì - (via Croce Rossa, 4). Le lezioni sono gratuite e si svolgeranno nelle date: 28 ottobre, 5 novembre, 11 novembre, 18 novembre, e 25 novembre dalle 17.30 alle 19.30 Per iscrizioni chiamare il n. 334 1112372 (le iscrizioni verranno accettate anche durante la prima giornata).

"Il volontariato - spiega il presidente AVO Mondovì, Giuseppe Bertone - è una grande esperienza di valori e di opportunità di crescita personale che contribuisce al benessere della comunità.

L’Avo Mondovì opera in collaborazione con le strutture Ospedaliere Socio Sanitarie e Socio Assistenziali Territoriali ed extra territoriali (Mondovì, Ceva, Villanova Mondovì, Vicoforte, San Michele Mondovì, Mombasiglio, Garessio e domicilio) per assicurare una presenza accanto agli ammalati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere la sofferenza, l’isolamento la noia, promuovendo la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni costruendo un collegamento diretto e bilaterale con il territorio e le scuole attraverso progetti dedicati.

Essere volontari Avo vuol dire migliorare la vita di chi è ricoverato in ospedale o in strutture sociosanitarie, rispondendo sempre ai nuovi bisogni del territorio, donare un sorriso, confortare, ascoltare stringere una mano, guardare negli occhi. Siamo persone che si occupano di persone, siamo altri insieme all’altro, essere volontario Avo significa essere accanto ad ogni fragilità".

Tra le varie attività portate avanti dall'associazione, che sul territorio monregalese opera da 35 anni, segnaliamo che i volontari saranno presenti mercoledì 16 ottobre nell’atrio dell’ospedale e sabato 19 ottobre davanti alla pasticceria Comino Mondovì dove verranno offerte delle piantine di Kalanchoe, fiore noto come “pianta del sorriso”.