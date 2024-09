L'AVO di Mondovì ha festeggiato 35 anni di servizio accanto alle fragilità

L'AVO Mondovì (Associazione Volontari Ospedalieri) ha compiuto 35 anni di servizio accanto alle fragilità, con attività presso gli ospedali di Mondovì e di Ceva, nel Centro diurno e nella Comunità di Ceva, in sei RSA (Sacra Famiglia di Mondovì, DonRossi di Villanova M., Casa del Sorriso di Mombasiglio, San Michele Arcangelo di San Michele M., San Giuseppe di icoforte e Opera Pia Garelli di Garessio) e in domiciliarità con il progetto “Con te per te”.

L'importante compleanno è stato festeggiato, sabato 14 settembre, al Santuario di Vicoforte, con un convegno alla presenza delle autorità locali, rappresentanti della Direzione Sanitaria ASL CN1, delle RSA e del CSSM.

“È un onore celebrare con voi un traguardo così significativo per la nostra Associazione. L’AVO siamo noi volontari di ieri, oggi e domani. – ha detto il presidente, Giuseppe Bertone - L’AVO Mondovì è stata costituita il 16 maggio 1989 da un gruppo di 13 fondatori stimolati da pellegrinaggi o da esperienze vissute con famigliari ricoverati e sull’esempio del Professor Erminio Longhini, fondatore della prima Avo a Milano nel 1975. Dei fondatori, tra i nostri soci, ci sono ancora Lucetta Galfré, anche prima Presidente, Giuliana Turco e Sergio Ornato. Voglio inoltre ricordare le altre Presidenti Marisa Borgotallo, Ester Chiappella e Amalia Teobaldi, che è qui tra noi. L’Associazione ha iniziato la sua attività di volontariato alla Casa del Clero di Vicoforte per poi ampliarsi all’ospedale, alle case di riposo, ai centri diurni e al domicilio".

Il Presidente Avo Mondovì durante il suo intervento ha poi illustrato le attività realizzate dall'AVO in questi anni e gli obiettivi per il futuro, ringraziando chi l’ha preceduto, ai Consigli Direttivi, i suoi attuali collaboratori e tutti i volontari di nuova e vecchia data e tutti gli ospiti.

Sono poi intervenuti i Soci fondatori, il Consigliere Federavo Felice Accornero, il Presidente di Avo Regionale Piemonte Roberto Ruggeri, la Presidente di Avo Regionale Liguria Giusi Nisi, il PastPresident Federavo Massimo Silumbra e il Presidente CSV Cuneo Massimo Maria Macagno.

La psicologa psicoterapeuta dott. Paola Brusa ha relazionato e discusso con i volontari e gli ospiti sull’ argomento “La pratica della gentilezza: 35 anni di AVO Mondovì tra emozioni e relazioni”.

L'AVO rivolge un ringraziamento particolare a tutti gli intervenuti, autorità locali ,al Vescovo Mons. Egidio Miragoli e tutti quelli che hanno organizzato la giornata.