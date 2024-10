Cane recluso al buio e galli in voliera senza possibilità di movimento: intimati i proprietari

Nasce nel cuneese il servizio di vigilanza zoofila di Stop Animal Crimes Italia, le cui guardie zoofile hanno operato i primi controlli a Chiusa Pesio.

Gli interventi hanno riguardato accertamenti di un cane detenuto perennemente recluso in due metri quadrati e privo di visuale in quanto il box rivestito da rete ombreggiante e galli reclusi all’interno di una voliera senza prescritta possibilità di movimento.

In entrambi i casi, le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia (figura che, nell’esercizio delle loro funzioni, rivestono funzioni di polizia giudiziaria e qualifica di pubblico ufficiale e possono accertare - secondo il dettame normativo e consolidata Giurisprudenza - tutti i reati in danno degli animali da compagnia, maltrattamento incluso) hanno ritenuto di dover intimare ai rispettivi proprietari, indicazioni volte alla immediate liberazione degli animali dai loro inidonei ripari e adeguamento dei requisiti di legge nell’osservanza del benessere degli animali entro 7 giorni; prescrizioni sulle quali che le guardie zoofile vigileranno affinchè vengano rispettate, pena il sequestro degli animali e deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Oltre al prezioso lavoro delle Autorità pubbliche preposte alla vigilanza sul benessere animale, le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia vigileranno in tutta la provincia di Cuneo, dando il loro contributo al rispetto del benessere degli animali, mediante prescrizioni, sanzioni amministrative e denunce all’Autorità Giudiziaria.