Fiera del Marrone, inziative e banchi anche in corso Giolitti

Grazie allo sforzo congiunto del Comune di Cuneo, del Comitato di Quartiere Cuneo Centro e dell’Associazione Nuovo Corso Giolitti, dopo il riuscito esperimento del 2023, la Fiera del Marrone ritorna per il secondo anno consecutivo in Corso Giolitti.

Domenica 20 ottobre, infatti, l’offerta di iniziative legate alla predetta ricorrenza tornerà ad estendersi anche in Corso Giolitti, a partire dalle ore 10:30 fino alle 19:30. Con alcune novità. Per animare il Corso, luogo privilegiato con i suoi portici in caso di maltempo, saranno presenti diversi banchi di oggettistica anche artigianale. Per accompagnare il mercato, un gruppo di esperti castagnari preparerà le caldarroste, offerte dal Comitato di Quartiere Cuneo Centro, con l’aiuto di residenti volontari.

L’Associazione Nuovo Corso Giolitti e il Comitato di Quartiere propongono anche una passeggiata storico-culturale, in compagnia di Giovanni Cerutti, nel quartiere Cuneo Centro, per scoprire la storia e l’architettura razionalista della prima metà del Novecento.

L’appuntamento è per venerdì 18 e sabato 19 ottobre, con ritrovo alle 15:30 presso la Stazione ferroviaria. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione all’indirizzo info.nuovocorsogiolitti@gmail.com.