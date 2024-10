Saluzzo, l’Azione Cattolica ricorda mons. Sebastiano Dho, vescovo di Saluzzo e Alba

Ci sarà un intervento a cura di don Marco Testa, già incaricato diocesano per la Pastorale sociale del lavoro. Altri interventi si concentreranno su quanto emerso nel corso della Settimana Sociale di Trieste (prof. Sebastiano Nerozzi, segretario della Settimana Sociale), sui rapporti tra Pastorale Sociale del Lavoro ed evoluzione della società (Gaetano Quadrelli, responsabile dell’Ufficio Regionale del Piemonte per la Pastorale Sociale e del Lavoro), sulla spiritualità della partecipazione (don Marco Ghiazza, assistente regionale delle Acli). Si avranno, infine, alcune testimonianze di partecipazione dal nostro territorio, in particolare dal progetto Policoro (Elena Pagnoni), dal microcredito per la piccola imprenditoria (Angelo Albonico, presidente della Fondazione S. Martino) e dall’esperienza delle Comunità energetiche (Stefano Barale, della Pastorale sociale del Lavoro della diocesi di Saluzzo).