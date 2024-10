A Smart Life Style: lavorare insieme per governare il cambiamento [FOTO E VIDEO]

La tecnologia non è il fine ma il mezzo. Lavorare insieme per governare il cambiamento.

Di questo si è parlato all'incontro “A smart life style”, evento voluto da Tecno World in Confindustria questa mattina, giovedì 17 ottobre. Tre tavoli di confronto con istituzioni, imprenditori, influencer e giornalisti.

“Io arrivo dalla campagna. Le tecnologie devono essere legate alla tradizione, per portare il mondo a Cuneo – ha esordito Alberto Mandrile, ceo e founder Tecno World Group nell'intervento “Il coraggio di aggregare” -. Abbiamo creato le panchine smart che in realtà sono isole multiservizi con l'obiettivo di ramificazione tecnologica non invasiva. Un prodotto che può diventare un ufficio turistico in piazza, punto interessante per la mobilità sostenibile, un pronto soccorso in strada”. E ancora: "Eliminando l'effetto campanilismo, l'aggregazione di imprese, informazione e servizi porta ad un modello di vero stile di vita smart"



Il concetto di Smart Land rappresenta una nuova prospettiva per il territorio, focalizzandosi sulla trasformazione digitale non solo delle città ma anche delle aree rurali e dei piccoli comuni. Questo tipo di approccio mira a migliorare la qualità della vita attraverso l'adozione di tecnologie intelligenti che coinvolgono sia le comunità locali che l'ambiente naturale circostante, rendendo i servizi più accessibili e connessi.

Il conduttore radiofonico e televisivo Federico Quaranta ha condotto il confronto su territori smart (Smart Land), informazioni e servizi geolocalizzati e casi di successo.

Al primo tavolo si sono confrontati: Marco Bussone, presidente Uncem Italia; Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo; Mauro Bernardi, consigliere della Fondazione CRC e presidente Atl del Cuneese; Domenico Massimino, presidente Banca Alpi Marittime; Mauro Danna, vicedirettore Confindustria Cuneo.

“'Dalla smart city alla smart land' è un testo di saldo di Bonomi che tutti dovrebbero conoscere. È una sfida per tutto il Paese – ha dichiarato Bussone -. Servono intelligenza e fare rete per uscire dai soliti circuiti e creare flussi,relazioni e comunità”.

Luca Robaldo ha invece sottolineato il problema della cultura digitale: “Serve formazione ai nostri cittadini che, ahimè, non sono ancora pronti del tutto. Ma sicuramente il concetto di Smart Land per una provincia come la nostra è l'unica via. Abbiamo 247 comuni che sono 247 campanili, difficili da mettere insieme”.

“Serve aggregazione anche nella comunicazione per promuovere l'intero territorio – gli fa eco Mauro Bernardi -. Pensate soltanto che, ad oggi, esistono 160 siti turistici della Granda”.

“Noi rappresentiamo le imprese industriali – aggiunge Massimo Danna -. Il tema della tecnologia è della digitalizzazione è molto forte. Sull'educazione all'utilizzo delle tecnologie siamo molto indietro. E a tutto questo si unisce la mancanza di infrastrutture. Ma le nostre imprese stanno cercando di creare una consapevolezza digitale”.

Al secondo talk su “Informazioni e servizi geolocalizzati” sono intervenuti: Michela Giordano (Michela Nelle Valli), Divulgatrice Digitale; Giovanni Monge Roffarello, Ceo e Founder di Officine Mattio; Joseph Meineri, direttore Confartigianato Cuneo; Enrico Anghilante - Editore Gruppo More News; Mauro Paoletti, amministrazione Bacino Consorzio Granda Bus / Moeves; Livio Avagnina, responsabile Consorzio Granda Bus.

“Oggi l'argomento è contemporaneo e tutti noi capiamo cosa propone Tecno World – ha dichiarato Anghilante -. Sembra quasi facile, ma ci sono almeno quindici anni di mestiere. Questa partnership per noi che facciamo editoria online equivale a un nuovo strumento di diffusione”.

Infine il tavolo sui “Casi di successo”: Ivan Botta, presidente Sezione Digitale Confindustria Ceo Isiline; Luca Serale - Comune di Cuneo; Umberto Bellini - Comune di Sanremo; Paolo Tallone- Magno Locanda (Comune di Castelmagno); Enrico Capirone - Distretti Canavesani del Commercio; Andrea Marino - Distretto del commercio Chieri.