Con la Scuola di Pace di Bra per ribadire che “La guerra è una follia”

“La guerra è una follia. La pace è l’unica strada possibile”: è questo il titolo della nuova iniziativa lanciata dalla Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra insieme al VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, che si concretizzerà in una serata pubblica in programma mercoledì 23 ottobre 2024.

L’appuntamento, che si terrà presso il centro polifunzionale “Giovanni Arpino” a partire dalle 20,45, con ingresso libero, vedrà la partecipazione della giornalista e saggista Paola Caridi, che presenterà il suo libro “Il gelso di Gerusalemme” (Feltrinelli editore), manifesto di botanica politica che narra la storia del Mediterraneo e del Medio Oriente attraverso gli alberi, e del docente di Economia dello sviluppo presso le università di Betlemme e Pavia Gianni Vaggi. Moderatore della serata Luigi Bisceglia, coordinatore regionale per il Medio Oriente per i programmi del VIS.

Peraltro, il progetto prevede anche due appuntamenti riservati alle scolaresche in programma rispettivamente nelle mattinate del 23 e 24 ottobre, durante le quali si terranno delle tavole rotonde sul tema della guerra nel mondo con la partecipazione della Consulta giovanile di Bra. I momenti con le scolaresche rappresentano un ulteriore passo di un lungo programma di iniziative avviato già lo scorso anno, che ha visto la predisposizione da parte degli studenti di striscioni contro la guerra che sono stati esposti nei diversi plessi scolastici. Uno striscione è stato affisso sulla facciata di Palazzo Garrone.

Inoltre, proprio una scuola braidese – la Primaria “Don Milani”, classi 4° e 5° A e 5° B – si è aggiudicata nel 2022/23 il primo premio nel concorso intitolato “La guerra è una follia” indetto dal VIS con l’intento di accompagnare i ragazzi nella “lettura” dei diversi conflitti che attraversano il mondo e alla ricerca di chiavi di comprensione e di azione che incoraggino a costruire realtà nelle quali i conflitti vengano “gestiti” e vissuti in modo non distruttivo. Il filmato elaborato dagli studenti braidesi può essere consultato al link https://www.youtube.com/watch?v=d-e9ZaHF6bc

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a scuoladipacedibra@gmail.com