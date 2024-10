Maltempo in arrivo: dalle 18 il Sud della Francia è in 'allerta rossa': il Roya si alza di un metro, chiusa la ferrovia Ventimiglia-Cuneo

Sembra più grave del previsto, secondo Meteo France, la situazione relativa al passaggio della perturbazione che interesserà nelle prossime ore anche la nostra provincia. Sul territorio della Costa Azzurra e, soprattutto delle Alpi Marittime, la pioggia sta già colpendo da alcune ore e sono segnalati diversi problemi legati a frane ed esondazioni.

Al momento sono i comuni di Mandelieu la Napule, Cannes e Grasse ad essere tra i più colpiti e, dalle 10 di questa mattina il Var è in allerta arancione. Con le piogge intermittenti di oggi, si è alzato di oltre un metro in territorio francese il livello del Roya. Anche in quello italiano è salito come evidenziano i livelli della rete Omril: ad Airole è arrivato a quota 3,27 con i livelli di guardia che, lo ricordiamo, sono fissati a 5 (giallo) e a 7 (rosso). Cresciuto ma ampiamente sotto controllo anche il livello del Roya a Ventimiglia, ora a 0,29 (giallo a 2,5 e rosso a 3,2. Nessun problema, almeno per ora, sugli altri rii e torrenti della provincia.

I tecnici francesi stanno monitorando il Roya, anche in funzione di quanto fatto nel 2020 con la tempesta Alex. I rischi, con forti piogge, sono sempre dietro l’angolo. Nel frattempo nel compartimento di Nizza sono state chiuse le scuole ed è stata anche chiusa, fino a nuova disposizione, la linea ferroviaria Ventimiglia-Cuneo per un rischio ad un terrapieno nella zona di Vievola.

Le Alpi Marittime sono state messe in allerta rossa per ‘inondazioni’ dalle 18 di oggi pomeriggio e, Meteo France prevede precipitazioni eccezionali, in un periodo che dovrebbe proseguire fino a mezzanotte.