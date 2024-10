Federica Barbero all'inaugurazione della 25esima “Fiera nazionale del Marrone” di Cuneo

Federica Barbero, consigliere della Regione Piemonte, ha partecipato ieri, venerdì 18 ottobre, all’inaugurazione della 25esima edizione della Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo, che si svolgerà fino a domani, domenica 20 ottobre, nel centro della città.

L’evento celebra uno dei prodotti più rappresentativi del territorio: il ‘marrone’ cuneese, la castagna simbolo di eccellenza tra le produzioni italiane.

Federica Barbero ha sottolineato l’importanza di questa rassegna per il territorio: “La Fiera Nazionale del Marrone non è solo un evento espositivo, ma una celebrazione delle nostre radici, delle antiche tradizioni e del duro lavoro della terra.

Il marrone cuneese, con la sua storia millenaria, rappresenta non solo un prodotto di qualità, ma un simbolo di resilienza per le nostre comunità montane e collinari.

Ha inoltre evidenziato il ruolo che il frutto ha avuto nel sostentamento delle popolazioni locali: “Sin dal Medioevo, la castagna è stata fondamentale per l’alimentazione e l’economia delle nostre valli.

Le prime attestazioni del marrone cuneese – afferma Barbero - risalgono al 1100. All’epoca, dalla farina di castagne si ricavava un pane scuro e duro, che poteva sembrare semplice, ma era una fonte essenziale di nutrimento per le popolazioni locali.

Inoltre la castagna, soprannominata ‘l’albero del pane’, è stata un vero baluardo della sopravvivenza, non solo in tempi di carestia, ma anche durante le guerre, contribuendo a sfamare chi non aveva altro”.