Garessio conferirà la cittadinanza onoraria al maresciallo Renato Quaglia, il Carabiniere più longevo d'Italia

Diventerà presto cittadino onorario di Garessio il maresciallo Renato Quaglia che, all'età di 106 anni, è il Carabiniere più longevo di tutta Italia (leggi qui la sua storia).

Una vita, quella del maresciallo, che si intreccia con grandi eventi storici che, ancora oggi, racconta con lucidità e precisione a chiunque abbia modo di incontrarlo.

Nato nel 1918, nel piccolo paese di Cerrina Monferrato, in provincia di Alessandria, il signor Quaglia da giovanissimo si arruolò nei Carabinieri Reali, prestando servizio prima al palazzo reale di Torino come guardia a cavallo e poi, scoppiata la guerra, all'estero, prima in Grecia e poi in Germania, dove venne internato in un campo di lavoro. Prestò poi servizio dopo la guerra a Pollenzo e nella compagnia di Alba, concludendo la sua carriera tra Canelli e Asti.

Dal 2022 è ospite dell'Opera Pia Garelli di Garessio, paese che ha da sempre nel cuore, e dove è conosciuto e stimato da tutti.

Proprio per questo la Giunta del sindaco Luciano Sciandra ha proposto di sottoporre al Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria al signor Quaglia.

"Con i suoi 106 anni - si legge nel testo della delibera - è il carabiniere più longevo d'Italia. Nel 1937 si arruolò nei Carabinieri Reali, prestando servizio prima al Palazzo reale di Torino come guardia a cavallo e poi, scoppiata la guerra, all'estero, prima in Grecia poi in Germania, dove venne internato in un campo di lavoro. Recentemente ha incontrato a Torino oltre 400 allievi carabinieri portando la sua testimonianza. Per anni ha soggiornato ed è stato domiciliato a Garessio e dal 2022 è ospite dell'Opera Pia Garelli".

La proposta sarà messa all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.