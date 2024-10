Incidente stradale sulla statale 20, in località Ronchi, frazione di Cuneo, all'altezza del vivaio Provini verso Centallo. A scontrarsi due vetture, per cause in corso di accertamento. Il fatto è accaduto poco prima delle 13.

Una delle due auto è finita in modo violento contro un muretto. Il conducente è in gravi condizioni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Cuneo.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco con la prima partenza di Cuneo e la polizia municipale.