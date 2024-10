Domani tutta Centallo saluterà Federico: il funerale del 21enne sarà al Pala C.R.F.

Domani ci sarà tutta Centallo a salutare Federico Merlo e a stringersi al dolore della sua famiglia, di papà Walter e di mamma Isabella Pepe, insegnante di Economia al Grandis di Cuneo, scuola che il 21enne aveva frequentato, nella sezione Ipsmat.

Il giovane è morto domenica scorsa 20 ottobre in un drammatico incidente stradale in frazione Ronchi, poco dopo lo stabilimento della Michelin, al km 67 sulla statale 20 del Colle di tenda. Un frontale contro un altro ragazzo su quella strada bagnata. Per Federico non c'è stato nulla da fare: la sua vettura, un'Audi A1, dopo l'urto è carambolata fuori strada schiantandosi contro un muretto.

Inutili i lunghi tentativi di rianimarlo. E' morto sul posto. La strada è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della zona.

Federico avrebbe dovuto iniziare ieri un nuovo lavoro come rappresentante. Ne era felicissimo ed era appena rientrato da una vacanza per ripartire carico in questa nuova avventura. Ma ad attenderlo si è presentato un destino crudele.

"Amici miei, sacrificio e disciplina

sono le vostre ali per volare in alto

seguendo sogni e passioni!"

è la frase stampata sotto la foto che verrà lasciata a chi parteciperà alle esequie.

Stasera alle 19, sempre presso il pala CRF in piazza don Gerbaudo (la chiesa è chiusa per lavori), ci sarà un momento per ricordare il ragazzo, che lascia anche due fratelli più piccoli, Fabio e Francesco Maria, oltre alla fidanzata Gloria, ai famigliari e a tanti amici. Il funerale si svolgerà nello stesso luogo domani 23 ottobre alle 15.30, con partenza dal cimitero di Cuneo. La salma riposerà nel cimitero di Centallo.