Dario Pacotto nominato coordinatore e portavoce del Polo Civico Bra Domani

Nel 2014 i primi passi nel mondo della politica, candidandosi come consigliere comunale nelle elezioni del Comune di Bra, sostenendo il candidato sindaco Massimo Somaglia nella lista di Forza Italia. Nel 2019 continua il suo impegno, candidandosi nella lista civica Insieme per Panero , a sostegno del candidato sindaco Sergio Panero .

Come coordinatore del Polo Civico, Dario Pacotto ha sottolineato l’impegno a portare avanti i punti del programma e le battaglie della lista civica. In particolare si impegnerà ad affrontare il tema della sicurezza cittadina (specialmente alla stazione ferroviaria), adottare soluzioni concrete per ridurre il traffico davanti alla stazione (spingere per il sottopasso pedonale, come affermato alla presentazione delle liste) ed a porre attenzione a tutta Bra, non solo al centro storico ma anche alle altre aree cittadine, frazioni comprese.