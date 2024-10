Assaggi di cultura e gusto a Coumboscuro: “la cusina ‘d cà – Mangiare sul putagé”

È un rilancio dopo la sezione primaverile. A S Lucio de Coumboscuro, si presenta la sezione autunnale della rassegna “TASTAR – assaggi di cultura e gusto”, con due incontri dedicati alla scoperta della gastronomia delle Alpi tra Piemonte e Provenza.



Il primo appuntamento è annunciato per venerdì 25 ottobre, ore 19,00, presso il salone polivalente del Centre Prouvençal. Tema della serata “la cusina ‘d cà – Mangiare sul putagé”. Si tratta di un viaggio alla riscoperta della dieta tradizionale delle famiglie rurali. Ricette semplici con minime elaborazioni di prodotti nostrani, come la patate e gli ortaggi dell’orto di casa, farine ricavate da antichi grani ora quasi scomparsi e poco diffusi, frutti naturali come le mele contesse, erbe selvatiche, formaggi di cascina, dolci semplici.

In cucina Mauro Musso, figura estrosa, insieme studioso e “cusiné”, una vita dedicata alla difesa e diffusione dei prodotti e ricette della cucina montana e pedemontana del Piemonte. Dalla sua esperienza la rinascita dell’interesse verso le farine tradizionali e le loro qualità e la sempre nuova ripresa della cucina del “putagé”, la stufa di casa e delle osterie che ha nutrito le generazioni.

Chi assisterà alla serata del 25 ottobre potrà così avvicinarsi ad un mondo che pur nostrano, oggi risulta poco conosciuto con ampi spazi di interesse. Quattro ore di gastronomia e cultura con interventi di specialisti, studiosi, produttori, agricoltori, cuoche di osterie di paese. Moderatore Paolo Olivero, gastronomo esperto di cucina alpina, Agostino Damiano, capostipite di conduttori di osterie in valle Grana, Giovanni Martini, autori di volumi sulla trasformazione delle osterie di paese in strutture per l’avvento del turismo nelle valli di Cuneo

Menu – Tortino di patate, cardi e fagiolini; Bagna cauda di porri e topinambour con cavolo e cipolle; Tajarin di grani duri antichi, Melanzane e peperone; Foglie di salice all’uovo fatte a mano al ragù di carne mista; Bunet.

Vini - Dolcetto d'Alba, Grignolino d’Asti; Barbera d’Asti, sidro



L’incontro “LA CUSINA ‘D Cà – MANGIARE SUL PUTAGé” di venerdì 25 ottobre 2024 – ore 19,00, è su prenotazione. Partecipazione €. 35,00 .



PROSSIMO INCONTRO – 21 novembre

“LA QUISTAGNO – LA CASTAGNA, IL PANE DEI POVERI” con gli chef Alessandro Re (Locanda del Falco – Valdieri) e Paolo Meneguz (cucina Servaj) – Coordinatore interventi prof. Piercarlo Grimaldi (Un. di Scienze gastronomiche - Pollenzo)



INFO Coumboscuro Centre Prouvençal 0171.98707 – 0171.98744 - whatsApp - tel 377.4184624