Dopo anni di senso alternato, domani riapre la strada provinciale 102 tra Gottasecca e la Liguria

Giovedì 24 ottobre in mattinata la Provincia di Cuneo riapre al transito la strada provinciale 102 nel tratto che unisce Castelletto Uzzone con il territorio savonese, tra Scaletta Uzzone (termine variante) e località Valle di Gottasecca. Si è, infatti, concluso il cantiere iniziato a fine giugno per la messa in sicurezza del tratto viario che ha comportato alcuni periodi di chiusura e deviazioni del traffico.

La Provincia è intervenuta, tramite il Reparto Viabilità di Alba, per sistemare il muro di sostegno in pietra lungo la strada (al km 14,600) che era in condizioni di grave degrado, tali da rappresentare un potenziale pericolo per la viabilità. Il progetto ha comportato la demolizione del manufatto e la realizzazione di una nuova opera di sostegno della carreggiata con fondazioni profonde, oltre al ripristino della sede stradale. Nel dettaglio i lavori hanno riguardato la realizzazione di una soletta a sbalzo appoggiata su cordolo in cemento armato con fondazioni di tipo indiretto (micropali) abbinata alla costruzione di un muro di sottoscarpa e placcaggio.

L’intervento ha avuto un costo totale di 550.000 euro, di cui 330.000 per lavori a base di gara (compresi gli oneri della sicurezza) e 220.000 per somme a disposizione dell’amministrazione. A finanziarlo sono stati i fondi del Pnrr, Missione 2 per la gestione del rischio di alluvione e per opere di riduzione del rischio idrogeologico con interventi di sostegno, drenaggi e regimazione delle acque di superficie. L’opera è stata possibile anche grazie all’impegno della precedente consigliera provinciale Annamaria Molinari.

“Si è trattato di un intervento importante e molto atteso dalla popolazione – hanno detto il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere Massimo Antoniotti – che servirà a migliorare la viabilità verso la Liguria. Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’intervento che andrà anche a riportare condizioni di sicurezza un tratto stradale percorso per anni a senso unico alternato”.