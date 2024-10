SOMS di Valdieri: nominato presidente reggente Diego Di Tullio

Il Consiglio Direttivo della Soms Valdieri comunica ai propri soci che il Presidente Stefano Lovera, per motivazioni strettamente personali, ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente e Consigliere della Soms. Il Consiglio Direttivo, unito come sempre, ringrazia Stefano per il proficuo lavoro fatto insieme in tutti questi anni, augurandogli ogni bene per il futuro.

Il Consiglio Direttivo comunica ai propri soci di aver nominato quale Presidente reggente sino all’assemblea della primavera - che vedrà il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo - Diego Di Tullio, al quale fa i più sinceri auguri di buon lavoro. Il Consiglio Direttivo ribadisce l’impegno alla più stretta collaborazione con le autorità del territorio, a partire dal Comune di Valdieri, l’Ente Parco, i Comuni e le associazioni tutte della Valle Gesso.