Si presenta il libro di Luca Gosso "Le opere caritative della città di Busca"

Giovedì 31 ottobre alle ore 20,30 presso il Teatro Civico verrà presentato il libro "LE OPERE CARITATIVE DELLA CITTÀ DI BUSCA". Dalle Confraternite ai giorni nostri. Settecento anni di generosità. La pubblicazione è curata da Luca Gosso con la prefazione di Gian Michele Gazzola ed edita da Fusta Editore.

Con uno stile agile e divulgativo, viene ripercorsa con un fil rouge la storia delle Confraternite della Bianca e della Rossa, la realizzazione delle opere di carità, fino ad oggi con l’impegno e la partecipazione nelle tante realtà del volontariato del terzo millennio. Il libro pubblica anche i risultati di un progetto didattico che ha coinvolto anche i ragazzi delle scuole Primarie del Capoluogo e delle frazioni Castelletto e San Chiaffredo.

“Abbiamo cercato - spiega l’autore Luca Gosso - di raccontare una storia meno conosciuta. Non solo quella di personaggi illustri, ma di sacerdoti, suore, medici che hanno dato la loro vita per gli altri. Se Torino ha avuto i Santi sociali, Busca ha avuto personaggi straordinari come Don Giovanni Battista Vacchetta, Don Michele Becchis, Giovanni Trimaglio, Ernesto Francotto, Ezio Comina, ma anche di tanti medici e suore che meritano di essere ricordati e raccontati. Conoscere la storia della propria città, delle frazioni, leggere i ritratti di persone che hanno dedicato la propria vita agli altri, ricordare i benefattori che hanno contribuito a creare queste opere, crediamo possa essere di stimolo per diventare i giovani buschesi orgogliosi delle proprie radici”.

Il Presidente dell’Ospedale Civile Tommaso Alfieri che ha promosso l’iniziativa afferma: “Il nostro Ente ha più di trecento anni di storia e rappresenta un punto di riferimento per la comunità buschese e dei paesi vicini. Raccontare questa storia sociale della Città vuole far riflettere e favorire la cultura del dono e della generosità verso gli altri e soprattutto verso i soggetti più fragili”.

Nell’ambito del progetto il Comune di Busca organizzerà dal 16 novembre al 9 febbraio 2025 a Casa Francotto un importante evento espositivo dal titolo Arte e carità. Dal patrimonio delle Confraternite ai capolavori moderni e contemporanei curata da Cinzia Tesio, Rino Tacchella, Dario Lorenzati e Bruno Raspini. Un evento da non perdere.

Durante la serata di presentazione del libro verranno premiati anche gli ex amministratori dell’Ospedale di Busca e rappresentanti di Enti e Associazioni in ambito sociale buschesi che hanno collaborato con la redazione della pubblicazione.

L’iniziativa editoriale è stata sostenuta dalla Fondazione CRCUNEO, Fondazione CRFOSSANO, Fondazione CRSALUZZO, Cassa di Risparmio di Savigliano e dalla Delegazione Lions Busca e Valli. Il ricavato dalle vendite sarà devoluto all’Ospedale Civile di Busca.

L’AUTORE

Luca Gosso è presidente del Consorzio per i servizi socio assistenziali delle Valli Grana e Maira dal 1997 al 2004. Sindaco della Città di Busca dal 2004 al 2014. Dal 1988 è giornalista e collabora con settimanali locali. Laureato nel 2022 in Scienze della comunicazione con una tesi sulla valorizzazione e narrazione del patrimonio culturale. Ha curato: per conto della Polisportiva Busca, Busca in grigio (1990); con Fusta Editore Le bande a Busca, ieri oggi e domani (2016) e Vigili del Fuoco a Busca, ieri, oggi e domani (2020); con Primalpe Busca sotto rete (2018). Dal 2021 segue la comunicazione per gli eventi espositivi a Casa Francotto.