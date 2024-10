Undici studenti del Niagara College in Canada diplomati da Alba Accademia Alberghiera

Si è tenuta venerdì 25 ottobre la graduation degli 11 studenti di cucina del Niagara College Culinary Arts Program (Canada) che, accompagnati da 2 Chef docenti, hanno terminato con successo l’edizione autunnale del corso internazionale Ancient Grains di Alba Accademia Alberghiera, la divisione di Apro Formazione per il turismo e l’enogastronomia.

Scelta accurata la stagione e la destinazione, con Alba Città Creativa UNESCO per la Gastronomia e sede della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Scelta consapevole anche quella di Alba Accademia Alberghiera come partner ideale per l’Alta Formazione di operatori professional sui temi agrifood, turismo ed enogastronomia in lingua inglese.

I college e gli studenti nord americani storicamente investono quote importanti del loro budget annuale in percorsi di studio e approfondimento all’estero, alla ricerca di formazione di qualità sulle tradizioni enogastronomiche del vecchio continente. Con questi obiettivi il college canadese ha istituito un programma ad-hoc, il Be World Ready (BWR), che, per aumentare le competenze gastronomiche dei propri studenti, si è fatto carico del corso di studio di Alba Accademia Alberghiera.

La divisione Culinary, Tourism, and Beverage Studies del Niagara College ha nella città di Niagara-on-the-Lake il suo campus più esclusivo che ospita la prima cantina didattica del Canada, un birrificio e una distilleria. Questa divisione ha scelto il percorso Ancient Grains con focus di una settimana sui prodotti tipici piemontesi, sulla biodiversità dei grani italiani, sui prodotti tradizionali e sull'approccio locale a cibi italiani popolari come la pizza, la focaccia e la pasta fresca.

Paolo Taricco è stato il main chef del progetto affiancato da collaboratori di rilievo come Mulino Marino, mulino biologico di terza generazione, Enrico Giacosa panificatore e presidente dell'Associazione Pane di Langa, il Museo del Tartufo di Alba - MUDET, e l'azienda Agricola a conduzione familiare Cascina Barroero, produttore di nocciole.

Gli allievi del college canadese hanno fra l’altro avuto l’opportunità di incontrare e conoscere, proprio nelle nostre cucine, la chef di fama internazionale Manoella “Manu” Buffara, migliore cuoca dell’America Latina per la Latin America's 50 Best del 2022 e vincitrice del Premio “Dawn to Earth” dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Il Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola e il Direttore Generale Antonio Bosio hanno evidenziato come questi progetti di Alta Formazione rientrino nella strategia di internazionalizzazione di Alba Accademia Alberghiera. “Alba Accademia Alberghiera ha una rete di partner di eccellenza ed è attiva su una serie di progetti formativi e di scambio in diverse parti del mondo grazie ai quali crea sempre nuove sinergie con enti, università e associazioni di categoria.

Grazie a questa rete e al know-how progettuale, negli ultimi 2 anni ha ideato dei format di altissimo profilo e li ha presentati al mercato internazionale che sta rispondendo positivamente”.