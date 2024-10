Dronero, interruzione del servizio idrico per lavori di manutenzione straordinaria giovedì 7 novembre

Si avvisano le utenze che giovedì 7 novembre, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 presunte, verranno eseguite delle lavorazioni sulla rete idrica in piazza Martiri, nel Comune di Dronero, per la messa in funzione di una nuova condotta idrica in sostituzione dell’esistente, obsoleta e soggetta a perdite; per eseguire tali lavorazioni, verrà sospesa la fornitura dell’acqua potabile nella fascia oraria sopra indicata.

Durante l’interruzione ACDA provvederà inoltre alla sostituzione di un gruppo di manovra in piazza XX Settembre.

Essi comporteranno la totale mancanza d’acqua in tutto il concentrico di Dronero sino ai ponti sul torrente Maira;

Si potranno verificare cali di pressione con possibile mancanza d’acqua negli orari di punta nelle seguenti zone:

Via Blanchi di Roascio e vie limitrofe;

Via Fucine, via Cariolo e via Paschero;

Frazioni Pratavecchia e Pratagiovane;

Frazione Monastero.

Borgata Rella del COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO

Scusandoci per il disagio provocato, si avverte che al suo ripristino, per un breve periodo, l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche.