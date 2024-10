Emozioni vere venerdì scorso a Marene con lo spettacolo "Due destini"

Grande successo per la seconda serata della stagione teatrale di Marene che, per alcuni spettacoli di teatro educativo, si avvale della preziosa collaborazione della Compagnia Il Melarancio di Cuneo.

La sera di venerdì 25 ottobre, di fronte ad un auditorium gremito di spettatori, la compagnia “Intrecci Teatrali” ha presentato lo spettacolo “Due Destini”; questa rappresentazione teatrale segue la storia di una ragazza italiana e di un ragazzo etiope, dal grembo materno fino all’età adulta.

La compagnia teatrale con questo spettacolo non punta solo a mostrare agli spettatori la realtà di tutti i giorni per molte persone in Africa, e in generale nelle zone più povere del mondo, ma anche a dare un aiuto concreto a queste comunità: proprio per questo sono stati affiancati da una volontaria dall’associazione medici con l’Africa Cuamm, la Dott.ssa Annalisa Donalisio di Fossano, che ha presentato l’associazione che si occupa di formazione ed intervento nel continente africano e altrove e che ha raccolto fondi da destinare ad essa vendendo libri.

Dopo l’intervento della volontaria di medici con l’Africa, gli animatori di Marene che, all’inizio di gennaio andranno a Nairobi, hanno presentato il loro viaggio ai presenti: nei 14 giorni che passeranno nella capitale kenyota i ragazzi avranno modo di conoscere una missione a Tassia e altre realtà del luogo come la Meru Herbs, fondata da volontari saviglianesi.

Il gruppo, costituito da 14 giovani, sta seguendo un percorso formativo (aperto a tutti) che li aiuti a conoscere meglio e comprendere il giusto approccio alla realtà e cultura africana. Per info consultare il sito www.parrocchiamarene.it