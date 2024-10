A Fossano la 44^ Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese [VIDEO]

Saranno un centinaio i capi esposti alla 44^ Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese. L'evento si svolgerà in piazza Dompè a Fossano da venerdì 8 a domenica 10 novembre. Organizza l’Anaborapi in collaborazione con il Comune.

Questa mattina, lunedì 28 ottobre, la conferenza stampa di presentazione in Sala Rossa.

Guarda il video:

Il sindaco Dario Tallone, accompagnato da tutta la Giunta ha aperto i lavori: “Fossano crede in questi eventi, così come crede negli allevatori e nel mondo agricolo. Grazie anche ai volontari senza la cui presenza non sarebbe possibile organizzare nulla”.

L'inaugurazione dell'evento si terrà sabato 9 novembre alle 10 alla presenza del Sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo.

Andrea Rabino, presidente Anaborapi: “La mostra rappresenta la selezione avvenuta negli anni, dunque è il frutto di anni di lavoro. I nostri allevatori si impegnano tantissimo. Purtroppo ci sarà qualche defezione fisiologica dovuta alla blue tongue, malattia infettiva che non ci ha fermato. Anzi abbiamo inserito nella tre giorni di mostra un convegno per gli allevatori sul percorso corretto da tenere per limitare i danni. Rocrdiamo che si tratta di una malattia che non è pericolosa per i bovini e neanche per l'uomo, ma invece è estremamente invasiva per gli ovini”.

Il senatore Giorgio Maria Bergesio: “Grazie al lavoro eccezionale di Anaborapi, Coldiretti e degli agricoltori. Dobbiamo dare una mano a questo settore che deve fare i conti con il tema blue tongue, influenza aviaria, PSA, e cambiamento climatico sui prodotti agricoli. Insomma è diventato problematico produrre. E questa mostra è un punto di rilancio straordinario”.

Ricco il programma, che conta anche tanti eventi collaterali.

Venerdì 8 novembre

Mattino arrivo allevatori e sistemazione degli animali

Pomeriggio

ore 15 – 16.30 valutazione categorie torelli

ore 17 - Merenda sinoira per allevatori ed ospiti stranieri;

ore 18 – Proieziene del Docufilm “TRANSUMANZA:RITORNO A CASA” realizzato da RAI documentari presso la sala Brut e Bun

Sabato 9 novembre

- Esposizioni permanenti

- Mostra fotografica del 23° Concorso “La Mia Piemontese”

- Esposizione-concorso “Ascolta passa la mandria” Campanacci e Ganbise

- Stand istituzionali e commerciali

ore 9,45 - inaugurazione ufficiale della mostra con le autorità;

ore 9,30 - 13 - valutazioni categorie Manze;

ore 14,30 – 17,30 - valutazioni categorie Vacche e Tori;

ore 11-13 – Cooking Show “A Scuola di Fassone Piemontese” a cura della Associazione Cuochi di Cuneo;

ore 10,30/12,00 - Gare di valutazione morfologica e classificazione per gli studenti degli Istituti Agrari;

ore 15 - 18 - Incontri tecnici Anaborapi: accoppiamenti programmati, nuovo web-gap (presso stand istituzionale);

ore 21.00 Cena dell’allevatore con musica e balli

Domenica 10 novembre

ore 9,30 – 11,30 Proclamazione Campioni Assoluti

ore 12 - Premiazioni Ufficiali e consegna del Trofeo Amedeo Damiano

ore 13 – Pranzo dell’allevatore

ore 15,30 - Concorso vacca nutrice;

ore 16 - Concorso paratori junior

ore 17 - Chiusura della mostra.