Domani martedì 29 ottobre) presso lo Spazio culturale piemontese di corso Roma 4, a Saluzzo, è in programma l’ incontro con Paolo Marchioni, educatore nell'ambito della disabilità e formatore, che presenterà un Progetto di vita per persone con disabilità.

Un incontro di conoscenza e presentazione del tema rivolta a famigliari e parenti di persone con disabilità per spiegare in cosa consiste il progetto e come si sta muovendo l’area in cui si è residenti.

Ingresso gratuito.