Sabato 9 agosto Emmaus apre la straordinaria vendita estiva di solidarietà

Sabato 9 agosto, presso il nostro mercatino solidale dell’usato di Boves, in via Mellana 55, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, si terrà una vendita straordinaria estiva di solidarietà con sconti del 50 per cento sulla maggior parte dei libri, piccoli elettrodomestici, oggetti, quadri, lampadari e sconti dal 10 al 50 per cento su molti mobili.
Il ricavato della vendita verrà utilizzato per contribuire alle spese effettuate e da effettuare per i lavori di manutenzione necessari per la casa e i servizi per la comunità di Boves.