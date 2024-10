L'ultimo saluto a Ivo Biancotto: se ne va un pezzo di storia di Coazzolo

Se n'è andato Ivo Biancotto, figura storica di Coazzolo, lasciando un vuoto incolmabile nella piccola comunità langarola che per anni ha guidato con passione e dedizione. Aveva 68 anni e si è spento nella casa di riposo di Castagnole delle Lanze, dove ha trascorso gli ultimi difficili anni della sua vita.

"Mi mancheranno il tuo sarcasmo, la tua fine ironia, la tua arguzia, l'affrontare la vita in maniera alternativa", ricorda commosso l'amico e cantautore Piero Montanaro. "Era sempre un piacere ritrovarti e incontrarti, in comune o in piazza, ogni volta che venivo a Coazzolo. Grandi chiacchierate, grandi risate, grandi racconti delle vicende paesane di cui 'il sindaco' ben sapeva anche se, a volte, fingeva di non conoscere...".

Sindaco benemerito del paese per tre mandati - dal 1999 al 2009 e poi nuovamente dal 2019 - Biancotto ha lasciato un'impronta indelebile nella storia di Coazzolo, distinguendosi per la sua fine ironia e per un modo unico di interpretare il ruolo di amministratore pubblico, sempre vicino ai cittadini e alle loro esigenze.

Nato a Neive da madre coazzolese, la maestra Elsa, Biancotto ha vissuto fin da giovane il dolore della perdita del padre, un'esperienza che forse ha contribuito a forgiare il suo carattere particolare, definito da molti "atipico" per un coazzolese.

Durante i suoi mandati, si è distinto per numerose iniziative culturali, tra cui spicca il forte legame con il cantautore Piero Montanaro, al quale ha conferito la cittadinanza onoraria dopo il successo dello spettacolo "Canté mia Tèra", realizzato nell'anfiteatro comunale.

Gli ultimi anni sono stati segnati da gravi problemi di salute, che Biancotto ha affrontato con dignità e coraggio, senza mai perdere il suo caratteristico sarcasmo e la capacità di sorridere anche nei momenti più bui.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità, non solo tra i cittadini di Coazzolo, vicini al figlio Gregorio, ma anche nei paesi limitrofi, dove era conosciuto e stimato per le sue qualità umane e amministrative.

Questa sera, alle 20.30, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Coazzolo: le esequie domani mattina, mercoledì 30 ottobre, alle 10.30 sempre nella stessa chiesa.