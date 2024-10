Alba, donna investita sulle strisce pedonali di corso Enotria. Elitrasportata a Cuneo in codice giallo

E’ una donna classe 1985 la vittima dell’investimento verificatosi nel pomeriggio di oggi ad Alba.

L’incidente stradale si è verificato sulle strisce pedonali presenti nel primo tratto di corso Enotria, all’incrocio con corso Langhe.

La donna è stata travolta da un’autovettura guidata da un uomo.

Per cause in corso di accertamento quest’ultimo non si è evidentemente avveduto della sua presenza.

Immediati i soccorsi. Viste le condizioni della malcapitata, i sanitari del servizio regionale di emergenza 118 giunti sul posto hanno fatto intervenire l’eliambulanza, con la quale la ferita è stata trasportata all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo in codice giallo.

Sul posto hanno operato anche gli agenti della Polizia Locale albese che, dopo aver prestato assistenza durante i soccorsi, hanno poi proceduto con l’effettuazione dei rilievi e la regolazione del traffico. Già intenso nell’orario di uscita degli studenti dalle scuole, questo ha subito rallentamenti che si sono riflessi su tutta la viabilità cittadina.