Ognissanti: rosari e messe al cimitero di Saluzzo

La ricorrenza di Ognissanti, vedrà alcuni appuntamenti con messe e rosari presso il cimitero cittadino. Venerdì 1 novembre alle 15 sarà recitato il rosario all’aperto, sull’altare estero allestito nel camposanto. Seguirà la messa nella vicina capella della Madonna di Loreto.

Sabato 2 novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, dalle 14,30 si svolgerà il rosario pellegrinante all’interno del cimitero che si chiuderà con la messa all’aperto celebrata dal vescovo monsignor Cristiano Bodo.

Davanti al cimitero, venerdì 1 e sabato 2 novembre verrà allestito come ogni anno il banchetto della raccolta fondi dei volontari della San Vincenzo di Saluzzo a favore delle famiglie più povere e bisognose della città. In questi giorni e in quelli successivi alle due date in cui i volontari saranno presenti, sarà possibile lasciare un’offerta nella bussola allestita appositamente.