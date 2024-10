Volley A1F. Honda Olivero Cuneo in campo a Novara nell'anticipo della quinta giornata

Appena due giorni dopo aver conquistato il primo punto della stagione, le ragazze della Honda Olivero Cuneo sono pronte a tornare in campo. Dopo l’impegnativo incontro con il Vero Volley Milano, è infatti già tempo per le Cuneesi di affrontare una nuova sfida.

Stasera, mercoledì 30 ottobre, andrà in scena l'anticipo della quinta giornata di Serie A1 Tigotà, che vedrà le Gatte impegnate nell’ultimo derby del girone d'andata contro Igor Gorgonzola Novara dell'ex Federica Squarcini.

Ad attendere le ragazze di Cuneo c'è dunque una partita contro un’altra delle squadre di punta del campionato, che ha accumulato 9 punti in 4 giornate, disputando anche due tie break, di cui uno vinto proprio contro Milano.

"Novara è simile a Milano e sta trovando in Tolok una giocatrice potente, in grado di andare sempre in doppia cifra - ha affermato coach Pintus in preparazione al match contro Novara - Andremo a Novara con l'obiettivo di sfruttare tutti i momenti positivi che saremo in grado di creare".

Pintus ha sottolineato anche come grazie all'arrivo del primo punto, le sue ragazze andranno a Novara con una consapevolezza nuova: "Abbiamo la conferma che siamo con le altre e che possiamo fare bene. Il primo punto muove la classifica, ma soprattutto è un riconoscimento al lavoro di queste ragazze. Ora possiamo aprire il nostro campionato".

Appuntamento quindi stasera per il big match. Fischio di inizio alle ore 20:30. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su VBWTV.