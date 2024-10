Ventitré giorni della Città di Alba: proseguono gli eventi dedicati all'80° anniversario

Proseguono ancora per tutto il mese di novembre gli eventi per celebrare l’80° anniversario dei 23 giorni della Città di Alba e il 75° anniversario del Conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare nel 1949. Il calendario è organizzato dal Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura e dal Centro Studi Beppe Fenoglio, in collaborazione con l’Anpi sezione Alba-Bra, l’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe, l’Associazione culturale Ithaca e l’Associazione culturale Kora.

Venerdì 1 novembre

Ore 15.00

Santa messa officiata dal Vescovo al Cimitero monumentale

Cimitero via Ognissanti

Dopo la messa solenne celebrata dal Vescovo Monsignor Marco Brunetti, corteo e deposizione di una corona di alloro nel Campo della Memoria per rendere omaggio a tutti i caduti delle due Guerre mondiali. Inoltre, nei giorni scorsi sono state deposte le corone sui cippi albesi che ricordano i caduti. A cura di Associazione Padre Girotti e Associazione culturale San Giuseppe.

Sabato 2 novembre

Ore 15.15

Parco San Cassiano

Ripercorrere i 23 giorni, trekking tra letteratura e storia

La passeggiata dei 23 giorni in un’edizione speciale guidata eccezionalmente dalla direttrice Bianca Roagna che racconterà, tra storia e letteratura, la battaglia finale per tenere Alba. A cura del Centro Studi Beppe Fenoglio, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail prenotazioni@beppefenoglio22.it o al numero 0173364623.

Lunedì 4 novembre

Ore 10.30

Cerimonia per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Giardini di via Roma

In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate presso i giardini di via Roma, alla presenza delle Autorità, verrà deposta una corona di alloro in ricordo dei sacrifici delle Forze Armate oggi e durante tutte le guerre.

Mercoledì 13 novembre

Celebrazioni per il 75° anniversario del Conferimento della Medaglia d’Oro

Teatro Sociale “Giorgio Busca”

Giornata dedicata alla memoria e alla celebrazione del conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Alba.

Ore 11:00

Appuntamento per scuole di secondo grado albesi, in cui interverrà come relatore Paolo Borgna, presidente Istoreto, con una lezione dedicata alla Resistenza e ai 23 giorni di Alba Libera.

Ore 17:30

Appuntamento aperto al pubblico dedicato al conferimento della Medaglia d’Oro, in cui interverrà Marco Revelli, presidente della Fondazione Nuto Revelli, con un’orazione per la Medaglia d’Oro e gli ex sindaci della città. A seguire la Medaglia d’Oro verrà depositata presso l’Ufficio del Sindaco all’interno del Palazzo Comunale.

Lunedì 18 novembre

Ore 10.00

80° anniversario dell’uccisione di Pasqualino Busso (1944-2024) studente-partigiano della Scuola Enologia morto per la libertà

Aula Magna della Scuola Enologica Umberto I

Visione del cortometraggio “L’urlo soffocato” del prof. Donato Bosca. A seguire la figura di Pasqualino Busso e il contesto storico dell’epoca verranno ricordati dagli interventi di Renato Vai, Michele Cauda, Bianca Roagna, Antonio Degiacomi, Lorenzo Paglieri, Lorenzo Tablino. Alle 12.30 nel cortile della scuola cerimonia di deposizione di una corona di alloro sulle lapidi di Pasqualino Busso e Mario Costa alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e partigiane, ammaina bandiera al suono del “Silenzio” per la tromba dell’ex-studente Matteo Boglietti, lettura di una poesia in piemontese di Nino Costa dedicata al figlio Mario.

Giovedì 21 novembre

Ore 21.00

Leonardo Cocito, deciso alla lotta per l’umana libertà

Biblioteca del Liceo scientifico L. Cocito

Commemorazione dell’ottantesimo anniversario della morte di Leonardo Cocito, Medaglia d’Oro al Valor Militare, ucciso il 7 settembre 1944. Nel ricostruire la figura di Cocito, partigiano combattente, si intrecceranno letture e riflessioni da parte degli studenti del Liceo scientifico Cocito e brani musicali a cura degli Arzigh. Nel corso della serata saranno ricordati anche i 55 anni dalla nascita del Liceo scientifico di Alba e l’intitolazione della scuola a Cocito. L’evento si terrà presso la Biblioteca del Liceo Scientifico Leonardo Cocito, corso Europa 2 (ingresso dal parcheggio corso Banskà Bystrica). Ingresso libero.

Sabato 23 novembre

Ore 18.00

Inaugurazione dell’opera “Porta di luce”

Corso Europa 2

All’interno del Festival En-Pì, organizzato dall’Associazione culturale Kora, la cui mission è fare ogni volta un passo in più nel raccontare la Storia in modi sempre nuovi e vicini ai giovani, avrà luogo l’inaugurazione dell’opera “Porta di luce” dell’artista Samuel Di Blasi e dell'architetto Ugo Costantino. Scultura che grazie al concorso di idee promosso dal Comune di Alba, dal Bando Distruzioni della Fondazione CRC e dalla Provincia di Cuneo, darà una nuova veste artistica aprendo un varco di 50 metri nel muro della ex Caserma Govone ora diventata Cittadella degli studi.

Domenica 24 novembre

Ore 10.00 e ore 11.00

Historical Corner

Corso Europa 2