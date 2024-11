Mondovì, a Piazza una riuscitissina castagnata autunnale per bambini

Lunedì 14 Ottobre si è tenuta, nella suggestiva cornice del Bosco della Nova sito in Mondovì Piazza, la castagnata autunnale per i bambini dei servizi educativi della cooperativa sociale Proteo.

Questo bellissimo pomeriggio è stato possibile grazie alla partecipazione delle famiglie, delle educatrici dei servizi della cooperativa e soprattutto dalla bontà d’animo degli Alpini della Sezione di Mondovì. Proprio grazie agli alpini sono stati allestiti i bracieri per la cottura delle caldarroste che hanno trasformato il bosco in un luogo fiabesco dove il tempo sembrava essersi fermato.

Alle ore 16.00 hanno iniziato ad arrivare le prime famiglie che insieme ai lori piccoli bambini hanno passeggiato nel bosco immersi nella natura per raggiungere il punto d’incontro. I partecipanti si sono goduti questa piccola passeggiata allontanando per qualche minuto lo stress accumulato durante la giornata godendosi il silenzio e il senso di tranquillità che solo posti come il Bosco della Nova sono in grado di offrire.

Tra lo scricchiolio di foglie sotto i piedi e il rumore delle castagne che cadevano al suolo le famiglie hanno avuto modo di conoscersi meglio tra di loro e godersi un piccolo momento di socializzazione e aggregazione gustandosi le caldarroste preparate dagli alpini e una buonissima cioccolata calda offerta dalla cooperativa Proteo.

L’evento è stato organizzato anche e soprattutto grazie a quelle persone che lavorano sempre dietro le quinte, in particolar modo a chi si è occupato di mettere a disposizione il bosco e a chi si è occupato della pulizia del sottobosco. Persone che lavorano ogni giorno per fare in modo che i servizi educativi della cooperativa possano offrire sempre il meglio ai bambini che ogni giorno li frequentano. Il personale educativo ringrazia di cuore tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, in particolare modo le famiglie che ogni giorno ci scelgono e ci affidano la cosa più preziosa che hanno: i loro bambini.

Per tutte le educatrici è un privilegio ed un onore potere dedicare del tempo di qualità ai bambini e soprattutto ai genitori e ai nonni anche al di fuori degli spazi e degli orari dell’asilo nido. Nella speranza che ci possano essere altre giornate di festa e convivialità “cogliamo l’occasione per invitare tutti i neogenitori del territorio a scoprire i nostri servizi educativi presso “Lo Gnomo scalzo” e “La Capriola”, i micronidi da noi gestiti.”