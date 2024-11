"Voice over-Dialogo tra un mimo e la sua voce" di e con Matteo Cionini, venerdì 8 novembre al teatro Salomone di Cherasco

Il Teatro Salomone è lieto di ospitare lo spettacolo innovativo "VOICE OVER - Dialogo tra un mimo e la sua voce", ideato e interpretato da Matteo Cionini. In scena l’8 novembre 2024 alle ore 21:00, lo spettacolo invita il pubblico a immergersi in una sperimentazione teatrale unica, capace di fondere il silenzio espressivo del mimo con la potenza delle parole mai dette... o forse sì.

"Voice over" esplora un mondo fatto di voci senza corpo e corpi che provano a parlare, interrogandosi su temi universali come la perdita e la riscoperta della propria voce. Attraverso il linguaggio del Nouveau Mime e una coinvolgente Visual Comedy, Cionini crea un dialogo immaginario in cui il mimo - abituato a comunicare attraverso il corpo - si confronta con la parola, senza mai proferirne una. Il risultato è una profonda riflessione sull’identità, sulle voci interiori e sull'influenza degli altri nel nostro modo di esprimerci.

Questa rappresentazione innovativa segna un nuovo passo nella sperimentazione teatrale contemporanea e promette di lasciare il pubblico con domande profonde e un sorriso.

Un evento da non perdere per chi ama il teatro d’avanguardia e le sperimentazioni artistiche che parlano, senza bisogno di parole!